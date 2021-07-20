Спецпосланник президента США по климату призвал Китай сократить выбросы парниковых газов

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри указал Китаю на необходимость сократить выбросы парниковых газов, предупредив, что в противном случае планету ждет климатическая катастрофа. Об этом он заявил во вторник во время выступления в британской столице.

"Альтернативы просто нет, потому что без необходимого сокращения [выбросов] со стороны Китая цель [не допустить глобального потепления] в 1,5 градуса фактически недостижима", - приводит слова Керри газета Financial Times. Спецпосланник Джо Байдена назвал в связи с этим сотрудничество Вашингтона и Пекина "единственной возможностью освободиться от нынешнего всемирного группового самоубийства по сговору".

Издание обращает внимание на то, что Китай, отвечающий за 28% мировых выбросов парниковых газов, ранее взял на себя обязательство достичь пика по этому показателю до 2030 года, однако не пояснил, когда может начаться снижение и на сколько именно.

"Мы уже видим драматичные последствия потепления на 1,2 градуса. Просто наблюдать, как это [значение] удвоится, равносильно созданию катастрофы собственными руками", - добавил Керри. В Лондон он прибыл в преддверии встречи министров стран Группы двадцати по защите окружающей среды, климату и энергетике. Ее проведение намечено на 22 июля в итальянском Неаполе.

Байден, въехавший в Белый дом в январе, с самого начала отнес тему борьбы с изменением климата к числу основных приоритетов своей администрации. О намерении назначить спецпосланником по климату именно Керри, который являлся одной из ключевых фигур в администрации 44-го президента США Барака Обамы, возглавляя с 2013 по 2017 год Госдепартамент, он объявил в ноябре прошлого года - еще до инаугурации в качестве президента.

В своей нынешней должности Керри часто совершает зарубежные поездки. В частности, в мае в рамках европейского турне он посетил Италию, Великобританию и Германию, в апреле - Китай, а 12-15 июля - Россию.