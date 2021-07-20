Гаврилов заявил, что государства - участники ДОН отказались воспринимать позицию России

ВЕНА, 20 июля. /ТАСС/. Европейские государства - участники Договора по открытому небу (ДОН) отказались воспринимать позицию России и выгораживали США. Об этом ТАСС заявил во вторник руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов по итогам конференции государств - участников ДОН, на которой рассматривались последствия выхода РФ из этого соглашения.

"Что касается итогов конференции, то вновь на поверхность вышло отсутствие политического реализма остающихся в договоре государств-участников. Они снова наотрез отказались воспринимать нашу позицию и отработали по известным лекалам не имеющую ничего общего с реальностью мантру о "нарушениях" ДОН со стороны России, которые якобы и стали причиной его эрозии. При этом некоторые европейцы и канадцы активно выгораживали США, которым, дескать, ничего и не оставалось, как выйти из ДОН в условиях российских "злоупотреблений", - сказал он, назвав такую позицию "лукавой".

"Европейцы лишь на словах заинтересованы в обеспечении безопасности и открытости в военной области. Ведь в реальности своим бездумным повторением проамериканских тезисов (не удивлюсь, что перед конференцией коллеги получили инструкции от "большого брата") они фактически загоняют архитектуру контроля над вооружениями в Европе в тупик. Если партнеры по переговорам все же захотят начать вдумчивый диалог о будущем общеевропейской стабильности, им придется учитывать интересы безопасности России и наших союзников", - подытожил Гаврилов.

В российском дипведомстве также информировали, что Россия полностью выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года.