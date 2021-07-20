Госдеп отказался анонсировать шаги по возможности расширения санкций против Минска

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Власти США не будут анонсировать свои действия, касающиеся возможности введения новых санкций в отношении Минска. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон вариант расширения ограничительных мер, был задан Прайсу в свете приезда в США лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и ее призывов к американской администрации ввести новые рестрикции в отношении Белоруссии.

Прайс напомнил, что в понедельник в Вашингтоне состоялась встреча Тихановской с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле, "на части встречи" также присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. "Уровень взаимодействия, который мы видели вчера с Тихановской, был беспрецедентным уровнем взаимодействия с белорусским лидером в этом столетии. Что касается санкций, как вы знаете, мы не анонсируем [свои] действия [в вопросе введения] рестрикций, но, как свидетельствует наше последнее совместное объявление о санкциях от 21 июня, мы знаем, что санкции - это мощный инструмент, который США продолжают использовать, пытаясь изменить поведение режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", - ответил Прайс.

"Мы поддерживаем народ Белоруссии, представителей гражданского общества, мы поддерживаем их стремление к демократическому, свободному и процветающему будущему. Мы также поддерживаем их призывы к режиму уважать права и основные свободы человека. Мы привержены тесной координации с <...> союзниками и партнерами относительно дальнейших шагов <...>. Мы поддерживаем международные усилия, направленные на проведение независимого изучения фальсификаций на выборах в Белоруссии, нарушений прав человека," - добавил представитель Госдепа.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.