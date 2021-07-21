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Ситуация на Корейском полуострове

Дипломаты США, Южной Кореи и Японии обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова

Как сообщили в Госдепартаменте, трехсторонняя встреча состоялась в Токио

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман, замглавы японского внешнеполитического ведомства Такэо Мори и первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провели во вторник трехстороннюю встречу в Токио, где обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

В ходе переговоров дипломаты "обсудили общее обязательство США, Японии и Республики Корея по работе над полной денуклеаризацией Корейского полуострова, а также намерение [трех стран] отвечать на угрозу, которую несут ядерные и ракетные программы КНДР".

Помимо этого стороны обсудили вопрос "поддержки народа Мьянмы в вопросе возвращения [страны] к демократии" после захвата там власти военными. Представители дипломатических ведомств также подтвердили поддержку АСЕАН и ее роли в регионе.

Теги
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяМьянма
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