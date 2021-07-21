В Болгарии начал работу 46-й созыв парламента

СОФИЯ, 21 июля. /ТАСС/. 46-е Народное собрание (парламент) Болгарии в среду провело свое первое рабочее заседание, его открыла самая пожилая из депутатов - 79-летняя Мика Зайкова от политической партии "Есть такой народ". В своем выступлении она призвала работать за развивающуюся Болгарию, за счастливый народ.

"Народ нам сказал, что не хочет жить по-старому, что хочет перемен. Народ выразил нам доверие и рассчитывает на разум коллег, которые должны работать на развитие Болгарии. Народ не определил явного победителя, тем самым дал поручение всем нам работать вместе, нам необходим разум и диалог", - сказала Зайкова.

Зайкова первой произнесла клятву на верность Болгарии, которую затем повторили остальные народные избранники. В торжественном заседании принял участие президент Румен Радев, премьер-министр технического правительства Стефан Янев и министры, видные болгарские политики и общественные деятели, представители дипломатического корпуса.

День надежды

Глава государства назвал день начала работы парламента нового созыва "днем надежды". "Надеюсь, что в парламенте нового созыва политические партии проявят ответственность и сформируют правительство. Важная задача перед народными избранниками - это восстановление парламентаризма, парламентского контроля над исполнительной власть. Самая важная задача, однако, - это формирование правительства. Убежден, что политические партии осознают эту свою ответственность. Болгария не может себе позволить транжирить историческое время, и правительство должно получить широкую поддержку. Сегодня день надежды", - сказал Радев перед журналистами. Он сообщил, что готов максимально быстро начать процесс по формированию нового правительства страны.

С декларациями на заседании выступили представители парламентских политических партий.

Выборы в парламент

Парламентские выборы в Болгарии состоялись 11 июля, в законодательный орган нового созыва прошли представители шести политических объединений. Партию "Есть такой народ", за которую свои голоса отдали 24,08% избирателей, в Народном собрании (однопалатном парламенте) страны будут представлять 65 депутатов. На второй позиции осталась партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" в коалиции с Союзом демократических сил, за которую проголосовали 23,51%, она получила 63 мандата. Равное количество депутатов - по 36 - имеют в парламенте представители Болгарской социалистической партии (13,39%) и коалиции "Демократическая Болгария" (12,64%). Движение за права и свободы получило 29 мандатов (10,71%). Гражданская платформа "Встань. Мафия вон" набрала 5,01% голосов и получила в парламенте 13 мест, накануне лидеры этой гражданской платформы приняли решение о смене названия объединения и теперь оно называется "Встань БГ! Мы идем!".