Генпрокурор Молдавии заявил, что беглый олигарх Плахотнюк находится в Турции

КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Бывший лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк, разыскиваемый по делу о хищении €1 млрд из банков страны, находится в Стамбуле. Об этом заявил в среду генеральный прокурор Александр Стояногло в эфире молдавского телеканала N-4.

"По последней информации, Плахотнюк сейчас находится в Турции, несмотря на то, что турки сообщили нам в прошлом году, что он покинул страну. У нас нет официальных подтверждений, только неофициальные, что он в Стамбуле", - сказал Стояногло. В конце сентября прошлого года прокуратура Молдавии направила запрос об экстрадиции Плахотнюка властям Турции, поскольку получила подтверждение, что олигарх отправился в эту страну после того, как покинул территорию США. Турецкие власти сообщили, что Плахотнюк действительно находился на территории страны, но покинул ее 4 октября 2020 года. При этом Анкара не ответила на запрос об его экстрадиции, направленный генпрокуратурой, а также не подтвердила информацию, получил ли он гражданство этой страны, как об этом писали молдавские СМИ.

Кроме Турции молдавские прокуроры отправили запросы об экстрадиции Плахотнюка в Республику Кипр и Саудовскую Аравию, однако там также не подтвердили, что он находится на их территории.

Разыскивают в Молдавии и России

Прокуроры называют Плахотнюка главной фигурой в деле о хищении €1 млрд из банков страны. Ему предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В России он заочно осужден, в том числе по обвинениям в наркоторговле и легализации средств, полученных преступным путем.

Олигарх бежал из Молдавии в связи со сменой власти в июне 2019 года. Он отправился в Майами через территорию Украины после краткой беседы с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом. Власти Молдавии направили Вашингтону запрос на его экстрадицию с целью привлечения олигарха к ответственности, однако получили отказ. Затем посол Хоган сообщил журналистам, что молдавский олигарх добровольно покинул эту страну 28 августа прошлого года после того, как ему и членам его семьи запретили въезд на территорию США.

По сообщениям СМИ Молдавии, перебравшийся из США в Турцию Плахотнюк стал гражданином этой страны по программе "Гражданство в обмен на инвестиции", а турецкое законодательство запрещает выдачу собственных граждан иностранным государствам.