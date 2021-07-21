Чешский парламент закрепил в конституции страны право граждан на защиту жизни с оружием

ПРАГА, 21 июля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Чехии утвердил в среду закрепление в конституции республики права граждан на защиту жизни с оружием в руках. Об этом сообщил телеканал CNN Prima NEWS.

Палата депутатов (нижняя палата) высшего законодательного органа страны 18 июня высказалась за внесение данной нормы в конституцию. Таким образом, согласно ТВ, процесс ее утверждения завершен. Президент Чехии не может наложить вето на принятые парламентом дополнения к конституции.

С инициативой конституционно закрепить право чехов на защиту жизни с оружием выступила группа сенаторов. В Чехии была проведена кампания по сбору подписей под соответствующей петицией к властям. Ее подписали 102 тыс. граждан десятимиллионного населения страны, включая спикера Сената Милоша Выстрчила.