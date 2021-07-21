Польша в срок представит ЕК аргументы в свою защиту по спорному делу о верховенстве закона

ВАРШАВА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Польши находятся в диалоге с Еврокомиссией и намерены использовать установленные сроки для того, чтобы представить Брюсселю свои аргументы в спорном деле о верховенстве закона в республике. Об этом заявил в среду в Сейме (нижней палате парламента) пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Во вторник стало известно, что Еврокомиссия может инициировать в августе процесс введения финансовых санкций против Польши за нарушение принципа верховенства права в ЕС. По словам заместителя председателя этого органа Веры Юровой, Польша должна к 16 августа проинформировать ЕК о мерах, которые она приняла в данном направлении. Если этого не произойдет, ЕК обратится в Европейский суд юстиции насчет введение финансовых штрафных санкций, а также собственную процедуру введения финансовых санкций против Польши в рамках европейской процедуры устранения нарушений.

"У нас есть месяц на то, чтобы отреагировать на те документы, которые представила Еврокомиссия. Это время мы используем для того, чтобы представить аргументы, которые мы озвучиваем уже давно", - сказал Мюллер.

По его словам, ликвидировать судебную Дисциплинарную палату под влиянием спора с ЕК власти республики не планируют. "Мы указываем на то, что организация судебной системы лежит исключительно в компетенции стран-членов", - добавил он.

Как считает Мюллер, сейчас никаких оснований для каких-то штрафов и финансовых наказаний нет. "Мы вступаем в диалог с Европейским союзом", - отметил он, подчеркнув, что суд ЕС должен выносить вердикты, касающиеся европейских договоров, но в последнее время часто превышает свои полномочия. По словам представителя польского правительства, этим недовольны не только в Польше, но и в Германии, Испании, Франции. "Думаю, это большая проблема всего ЕС, потому что такая напряженность внутри европейского сообщества не будет положительно влиять на европейскую интеграцию", - считает он.

14 июля Европейский суд юстиции удовлетворил иск ЕК против Варшавы и наложил ограничения на деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Инстанция постановила, что созданная в этой стране система дисциплинарных расследований в отношении судей нарушает принцип верховенства закона, поскольку создает предпосылки к тому, чтобы сделать судебную систему зависимой от правительства.