Премьер Японии встретится с первой леди США 22 июля

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в четверг встретится с первой леди США Джилл Байден, которая возглавит американскую делегацию на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Ранее пресс-служба Белого дома объявила, что первая леди США Джилл Байден возглавит американскую делегацию на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Эта церемония пройдет практически без зрителей из-за режима чрезвычайной ситуации, который введен в Токио в связи с ухудшением эпидемической ситуации. По данным агентства Киодо, церемонию смогут посетить только 950 высокопоставленных гостей из числа иностранных лидеров и глав международных организаций.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.