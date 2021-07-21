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Технический секретариат ОЗХО исправил ошибку в докладе по делу Навального

В новой редакции доклада указана верная дата обращения Германии в ОЗХО с письменной просьбой о предоставлении технической помощи - 4 сентября 2020 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ошибка в дате отправления группы ОЗХО в Германию, допущенная в проекте доклада по делу об инциденте с Алексеем Навальным, исправлена техническим секретариатом организации. Об этом заявили в среду в посольстве Германии в Москве.

"17 мая 2021 года технический секретариат ОЗХО представил государствам-участникам проект доклада ОЗХО об осуществлении Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении в 2020 году, - указали в посольстве. - В данном документе в контексте отправки в Германию группы ОЗХО была указана неверная дата, по просьбе Германии технический секретариат ОЗХО исправил данную ошибку. Сразу после этого государствам-участникам была представлена новая редакция доклада".

Как отметили в диппредставительстве, в новой редакции доклада указана верная дата обращения Германии в ОЗХО с письменной просьбой о предоставлении технической помощи - 4 сентября 2020 года.

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