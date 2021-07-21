Первый заместитель госсекретаря США посетит Китай 25-26 июля

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман посетит Китай с визитом 25-26 июля. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Госдепартамента Соединенных Штатов.

Шерман посетит город Тяньцзинь и "встретится с официальными лицами КНР, включая члена Госсовета, министра иностранных дел Ван И", говорится в сообщении. "Эти беседы станут частью усилий США, направленных на проведение откровенных переговоров с официальными лицами КНР с целью продвижения американских интересов и ценностей <...>", - отметило внешнеполитическое ведомство. - Первый заместитель госсекретаря обсудит области, где у нас есть серьезная озабоченность по поводу действий КНР и где наши интересы совпадают".

27 июля первый замгоссекретаря США посетит Оман. Шерман планирует провести переговоры с заместителем министра иностранных дел шейхом Халифой аль-Харси и "обсудить вопросы продвижения мира и безопасности в регионе, включая общую приверженность укреплению американо-оманских двусторонних отношений".