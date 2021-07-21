В ООН обеспокоены ситуацией вокруг Вароши на Кипре

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Кипру Элизабет Спеар заявила, что донесла до членов Совета Безопасности всемирной организации глубокую обеспокоенность секретариата всемирной организации ситуацией вокруг Вароши.

"Я выразила глубокую озабоченность генерального секретаря и секретариата последними событиями и их негативным влиянием на отношения между сторонами и перспективы возобновления переговоров", - сказала она по итогам заседания Совбеза, посвященного кипрскому вопросу.

Спеар добавила, что Совет Безопасности ООН продолжает изучение вопроса о ситуации вокруг Вароши. "Я напомнила членам Совета, что генеральный секретарь последовательно призывал все стороны избегать односторонних действий, которые могут повысить напряженность и помешать диалогу по урегулированию и поиску точек соприкосновения. в том числе по вопросу Вароши", - добавила она.

По сообщению газеты Cyprus Mail, лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил во вторник на военном параде в турецкой части Никосии, что часть района Вароша будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Он добавил, что те собственники, которые обратятся в созданную в ТРСК комиссию по недвижимости, будут иметь право вернуться к управлению своей собственностью в Вароше. Присутствовавший на параде президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал это решение, заявив, что оно будет выгодно всем сторонам.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 1984 года, Вароша, которая расположена в нейтральной зоне острова, должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует резолюция СБ ООН от 1992 года. Несмотря на существование этих двух резолюций, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной ТРСК открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши.