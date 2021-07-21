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СМИ: один человек застрелен в Иране в ходе протестов из-за нехватки питьевой воды

Еще 14 сотрудников полиции получили ранения и травмы во время разгона протестующих

ТЕГЕРАН, 21 июля. /ТАСС/. В результате стрельбы в иранской провинции Хузестан был застрелен местный житель. Об этом в среду сообщило агентство Fars.

Инцидент произошел в городе Изе, где прошли акции протеста в связи с серьезной нехваткой питьевой воды. В ходе манифестаций из толпы был открыт огонь, и один человек получил ранения, от которых умер в больнице. Еще 14 сотрудников полиции получили ранения и травмы во время разгона протестующих. Некоторые из стражей порядка госпитализированы.

Местные власти опровергли слухи о том, что в ходе беспорядков погибли еще три человека.

В результате сильнейшей за последние несколько десятилетий засухи в Иране во многих городах страны наблюдается нехватка питьевой воды. В Хузестане эта проблема приняла серьезный характер. Власти направляют в провинцию автоцистерны с водой.

На фоне этого кризиса в провинции активизировались антиправительственные выступления и некоторые местные группировки экстремистского характера.

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