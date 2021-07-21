США оставят закрытыми границы с Канадой и Мексикой до 21 августа

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Власти США из-за пандемии коронавируса оставят закрытыми границы с Канадой и Мексикой до 21 августа. Об этом в среду сообщил телеканал CNN.

Запрет введен на все поездки, "которые не являются необходимыми". Исключение делается только для американских граждан и лиц, прибывающих в США для лечения и учебы.

В уведомлении, которое распространило Министерство внутренней безопасности США, говорится, что "в последние недели наблюдается позитивное развитие событий" в плане расширения процесса вакцинации. Однако распространение COVID-19 по-прежнему представляет собой угрозу. Поэтому необходимы меры предосторожности.

Ранее правительство Канады объявило, что сухопутная граница с США будет открыта для полностью вакцинированных американских граждан 9 августа и для полностью вакцинированных граждан других стран 7 сентября. Канадская граница закрыта для иностранных граждан, в том числе американцев, с марта 2020 года.