Лукашенко заявил, что за провокациями против Белоруссии могут стоять США

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил Sky News Arabia, что за провокациями против Минска могут стоять США, а осуществляются они из Польши, Украины, Литвы и Латвии.

Лукашенко также заявил, что террористами, которые действуют в Белоруссии, руководят со стороны Германии. "В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Белоруссии, со стороны Германии", - сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia, фрагмент которого был опубликован в среду агентством БелТА.