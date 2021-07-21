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Лукашенко заявил, что за провокациями против Белоруссии могут стоять США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил Sky News Arabia, что за провокациями против Минска могут стоять США, а осуществляются они из Польши, Украины, Литвы и Латвии.

Лукашенко также заявил, что террористами, которые действуют в Белоруссии, руководят со стороны Германии. "В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Белоруссии, со стороны Германии", - сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia, фрагмент которого был опубликован в среду агентством БелТА.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАГермания
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