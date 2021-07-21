США введут санкции против официальных лиц Кубы в связи с протестами

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Власти США намерены ввести санкции против официальных лиц Кубы, которые, по версии Вашингтона, несут ответственность за подавление акций протеста в островном государстве. Об этом сообщила в среду в Twitter исполняющая обязанности первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Джули Чанг.

"Мы намерены сосредоточить внимание на введении болезненных санкций против представителей режима, которые несут ответственность за жестокие репрессии. Кубинские официальные лица, которые причастны к насилию, репрессиям и нарушениям прав участников мирных протестов на Кубе, должны понести ответственность", - отметила она.

Как пояснила Чанг, администрация США по указанию президента Джо Байдена "активно принимает меры по поддержке кубинцев и привлечению к ответственности режима на Кубе". Вашингтон намерен "активизировать дипломатическое взаимодействие с региональными и международными партнерами, чтобы поддержать устремления кубинцев", сказала она. По словам представителя внешнеполитического ведомства, в США создают рабочую группу специалистов, которая должна будет решить, как передать материальную помощь "непосредственно кубинцам".

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил на регулярном брифинге в среду, что Управление по контролю над иностранными активами Минфина США рассматривает вопрос о внесении в санкционные списки "кубинских официальных лиц за репрессии, нарушения прав человека в отношении участников мирных протестов". По словам Прайса, в Вашингтоне полагают, что "есть пространство" для введения дополнительных рестрикций против Кубы. По версии представителя Госдепартамента США, такие действия "будут эффективны".

Между тем, как отметила Чанг, США могут увеличить число сотрудников, которые отвечают за дипломатические связи с Кубой. Она сообщила, что власти США обсуждают с представителями бизнеса и законодателями возможность предоставления жителям Кубы доступа к интернету.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.