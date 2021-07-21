Власти Мексики заявили, что контракт на ПО Pegasus заключался бывшим правительством

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июля. /ТАСС/. Действующее правительство Мексики не имеет отношения к заключению контракта на использование израильского шпионского программного обеспечения Pegasus следственными органами страны. Об этом заявил в среду глава управления финансовой разведки (UIF) Минфина латиноамериканского государства Сантьяго Ньето.

"В 2014 году прокуратурой, в частности Томасом Сероном (на тот момент был главой подведомственного прокуратуре Мексики Агентства по уголовным расследованиям), заключен контракт на ПО Pegasus, использующееся для телефонного шпионажа. Стоимость контракта с [его разработчиком] NSO Group составила $32 млн", - приводит его слова газета Milenio.

Чиновник также отметил, что это был "не первый случай приобретения вредоносных программ". "[Ранее] контракты заключались еще в 2012 году при [экс-президенте] Фелипе Кальдероне", - добавил он.

По словам Ньето, среди тех, в отношении кого осуществлялся телефонный шпионаж с помощью Pegasus, были как он сам, так и нынешний президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор и министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро. Вместе с тем он заявил, что не намерен подавать в связи с этим в суд.

Ранее НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской шпионской программы для мобильных телефонов Pegasus. Право ее использования предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей, которое должно выдаваться отдельно в каждом конкретном случае.

Как сообщила в среду британская газета The Guardian, участвовавшая в масштабном журналистском расследовании, целями слежки могли быть и главы государств, правительств и международных организаций. В частности, были названы имена президентов Франции Эмманюэля Макрона и ЮАР Сирила Рамафосы, премьер-министра Пакистана Имрана Хана, директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса и главы Евросовета Шарля Мишеля.