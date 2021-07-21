AFP: число жертв беспорядков в ЮАР выросло до 276

ПРЕТОРИЯ, 21 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате беспорядков и мародерства в ЮАР достигло 276 человек. Об этом в среду сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на новые данные правительства.

16 июля сообщалось о 212 погибших, а во вторник - о 234. Представитель правительства ЮАР отметил, что речь идет именно о жертвах, связанных непосредственно с беспорядками в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг.

Волнения начались в Квазулу-Наталь 9 июля, когда сторонники бывшего главы государства Джейкоба Зумы, заключенного 8 июля в тюрьму, начали перекрывать основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население страны присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации переросли в крупные беспорядки. С 10 июля грабежи начались в провинции Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория. В остальных частях страны сохранялось спокойствие.

Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, "разграблен и поврежден 161 торговый центр и магазин, 11 складов, восемь фабрик, а также 161 винный магазин". По его словам, "на восстановление разрушенного потребуются месяцы".