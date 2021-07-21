NSO Group обещала расследовать злоупотребления с Pegasus и отключать ее при необходимости

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июля. /ТАСС/. Израильская корпорация NSO Group в среду пообещала провести расследование всех достоверных случаев неправомерного использования ее программы Pegasus и отключать систему в случае необходимости.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя NSO Group.

"NSO будет тщательно расследовать любые достоверные доказательства неправомерного использования ее технологий, как всегда это делала, и будет выключать систему там, где это необходимо. NSO - технологическая компания. Мы не управляем системой и не имеем доступа к данным наших клиентов, но они [клиенты] обязаны предоставлять нам такую информацию в случае расследования", - указывается в документе.

В корпорации добавили, что "в свете недавней спланированной и хорошо организованной кампании в СМИ, проводимой Forbidden Stories ("Запретные истории") и продвигаемой группами с особыми интересами, а также из-за полного игнорирования фактов, NSO объявляет, что больше не будет отвечать на запросы СМИ по этому поводу, не будет частью порочной и клеветнической кампании".

Представитель кампании повторил в заявлении, что опубликованные в СМИ 50 тыс. имен - "не список целей или потенциальных целей Pegasus". "Номера в списке вообще никак не связаны с [деятельностью] NSO Group", - добавили в корпорации, отметив, что она "продолжит свою миссию по спасению жизней, помогая правительствам во всем мире предотвращать террористические акты, вести поиск пропавших без вести и похищенных", а также способствовать "защите воздушного пространства от опасных дронов" и выполнять ряд других задач.

18 июля базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью коммерческой троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. Как сообщила в среду британская газета The Guardian, участвовавшая в масштабном журналистском расследовании, целями слежки мог быть ряд глав государств и международных организаций. В частности, были названы имена президентов Франции Эмманюэля Макрона и ЮАР Сирила Рамапосы, премьер-министра Пакистана Имрана Хана, директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Ранее в NSO Group заявляли, что право на использования Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей, которое должно выдаваться отдельно в каждом конкретном случае для борьбы с преступностью и терроризмом.