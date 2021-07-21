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Пандемия COVID-19

СМИ: активисты блокировали проезд на границах Словакии с Чехией и Венгрией из-за новых мер

В акции участвуют несколько сотен активистов, большинство из них ежедневно ездят на работу в расположенные поблизости чешские и венгерские населенные пункты

ПРАГА, 21 июля. /ТАСС/. Словацкие активисты заблокировали в среду движение автотранспорта на КПП на границах республики с Чехией и Венгрией. Таким образом они протестуют против введенных властями ограничений по въезду в страну в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

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В акции протеста принимают участие несколько сотен активистов. Среди них преобладает число проживающих в приграничных районах Словакии граждан, которые ежедневно ездят на работу в расположенные поблизости чешские и венгерские населенные пункты.

Действующие на границах ограничения, среди которых временно восстановленные полицейские проверки и обязанность для всех въезжающих, не прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, выходить на двухнедельную самоизоляцию, им крайне неудобны, поэтому они требуют их немедленной отмены.

Автотранспорт, в частности, не может въехать в Словакию в районе села Куты через КПП на международной скоростной автотрассе на границе с Чехией. Выезд со словацкой территории пока остается свободным.

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ЧехияСловакияВенгрияПандемия COVID-19
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