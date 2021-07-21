Госдеп не пояснил, связан ли приговор Левашову в США с возможностью обмена заключенными

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил в среду, что Вашингтон продолжает добиваться освобождения осужденных в РФ американцев, но не пояснил, имеет ли вынесение приговора в США россиянину Петру Левашову отношение к какой-либо возможности обмена заключенными.

Как отметил Прайс на регулярном брифинге, официальные лица США неоднократно давали понять, что для них освобождение американцев Пола Уилана и Тревора Рида является "задачей первостепенной важности". По словам представителя внешнеполитического ведомства США, американская сторона "делает для этого все, что может".

Прайс отказался ответить на вопрос журналиста о том, имеет ли какое-то отношение к этим усилиям вынесение приговора во вторник в штате Коннектикут россиянину Петру Левашову. Судья приговорил Левашова, признавшего себя виновным в компьютерном мошенничестве и других преступлениях, к уже отбытому им сроку тюремного заключения. "Мне нечего сказать об этом", - отметил Прайс.

В июне в Женеве состоялась российско-американская встреча на высшем уровне. Согласно распространенной информации, лидеры США и РФ Джо Байден и Владимир Путин обсуждали тему обмена заключенными. "Там могут быть найдены определенные компромиссы", - заявил глава российского государства на пресс-конференции после переговоров.

Байден уточнил, что на встрече в Женеве говорил, в частности, об осужденных в РФ американцах Уилане и Риде.