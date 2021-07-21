Лукашенко: в отношениях Белоруссии и РФ есть красные линии, которые никогда не переходили

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основное внимание на его переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным уделяется вопросам обороны и безопасности двух стран. Он рассказал об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia, фрагмент которого был опубликован в среду агентством БелТА.

Лукашенко отметил дружественный характер отношений с Путиным. "У нас установились с ним очень добрые, тесные отношения. Мы понимаем друг друга. У нас единая оборона наших государств", - сообщил он.

"Бывают у нас претензии друг к другу и споры по определенным вопросам, но есть красные линии, за которые мы никогда не переходили. И оборона, безопасность Беларуси и России - это дело святое. Поэтому главное внимание было уделено этому вопросу на этих переговорах", - сказал Лукашенко.