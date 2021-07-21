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Лукашенко назначил своим представителем в Гродненской области госсекретаря Совбеза

Новый управляющий делами президента Валерий Иванов остается на посту уполномоченного представителя главы государства в Брестской области

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил своим уполномоченным представителем в Гродненской области государственного секретаря Совета безопасности республики Александра Вольфовича. Об этом сообщила в среду президентская пресс-служба.

При этом Виктор Шейман освобожден от соответствующих обязанностей, ранее он также покинул должность управляющего делами президента.

В сообщении отмечается, что новый управляющий делами президента Валерий Иванов остается на посту уполномоченного представителя главы государства в Брестской области.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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