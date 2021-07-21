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Эрдоган заявил, что Кипр не сможет войти в НАТО без согласия Турции

Любые переговоры по Кипру без обеспечения гарантии законных прав турок-киприотов обречены на провал, отметил турецкий лидер

АНКАРА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Республика Кипр не сможет войти в состав НАТО без согласия Анкары. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам после поездки в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

"Любые переговоры по Кипру без обеспечения гарантии законных прав турок-киприотов обречены на провал. Это лишь пустая трата времени, - приводит его слова Anadolu Agency. - Пока Турция не даст своего согласия, Южный Кипр не сможет войти в НАТО".

По словам Эрдогана, Анкара предложила Кипру "поделиться водными ресурсами и назвать этот проект "Источник мира", однако противоположная сторона отказалась".

Теги
КипрТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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