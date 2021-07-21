Лукашенко заявил, что еще не определился относительно участия в сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока не определился насчет своего участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре, но республика в любом случае будет представлена на высоком уровне.

"Данный вопрос я еще не рассматривал. Но или я, или представители Беларуси на очень высоком уровне, конечно же, будут присутствовать на Генассамблее и будут иметь возможность высказаться по всем вопросам, по которым Беларусь считает нужным это сделать", - сообщил он в интервью телеканалу Sky News Arabia, показанном в среду на телеканале "Беларусь-1".

Лукашенко напомнил, что его страна была в числе первых государств, подписавших Устав ООН, чем белорусы "очень дорожат, поэтому сегодня принимают участие на том или ином уровне".