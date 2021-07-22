Офис Зеленского назвал возможную повестку визита президента Украины в США

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Вопросы безопасности, усиление энергетической безопасности Украины и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и США намерен обсудить президент Украины Владимир Зеленский с президентом США Джо Байденом во время визита в Вашингтон 30 августа. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.

"На повестке дня переговоров - прежде всего вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии Российской Федерации против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и в Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности нашего государства и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и Соединенными Штатами. Будет продолжено обсуждение проекта "Северный поток - 2" как угрозы безопасности для нашей страны и региона", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.

Киев ожидает "конкретных договоренностей по углублению отношений стратегического партнерства между государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации".

Отмечается, что вскоре руководитель офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба посетят Вашингтон "с целью обсуждения содержательного наполнения визита президента Украины в США".