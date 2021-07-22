Байден вновь призвал демократические страны противостоять автократии

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду в очередной раз заявил о важности того, чтобы демократические страны показали свою способность противостоять авторитарными режимами.

"Я говорил с [председателем] КНР Си Цзиньпином, которого я хорошо знаю. У нас есть разногласия по многим пунктам. Он умный и действительно крепкий парень. Он действительно считает, что XXI век будет определяться олигархами, я не шучу, <...> аргумент заключается в том, что демократии не могут функционировать в XXI веке, потому что все происходит так быстро, <...> что вы не можете собрать вместе страну, которая разделена, чтобы достичь консенсуса [в вопросе дальнейших] действий. <...> У меня была долгая встреча с [президентом России Владимиром] Путиным <...>, и я хорошо его знаю. Эти ребята на самом деле делают ставку <...> на автократию. Демократии должны подняться и продемонстрировать, что [они могут] что-то сделать", - утверждал Байден, выступая на встрече с общественностью в Цинциннати (штат Огайо). Трансляцию ведет телеканал CNN.

Байден часто выступает с подобными заявлениями. Так, в середине июня во время поездки в Великобританию он говорил, что мир переживает переломный момент в своей истории, когда странам с демократической формой правления необходимо доказать свою жизнеспособность в условиях конкуренции с авторитарными режимами. В конце мая американский лидер заявлял, что демократия в США и других странах находится в опасности и в настоящий момент в мире идет борьба между этой политической системой и авторитаризмом.