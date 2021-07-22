Россиянина приговорили в Азербайджане к 10 годам за участие в боях в Карабахе

БАКУ, 22 июля. /ТАСС/. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил в четверг гражданина России Эдуарда Дубакова к 10 годам лишения свободы за участие в боях в Карабахе на армянской стороне в составе незаконного военного формирования. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.

"На процессе, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Самира Алиева, Эдуард Дубаков приговорен к 10 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима", - говорится в сообщении агентства.

В соответствии с приговором по завершении отбывания срока наказания Дубаков будет выдворен за пределы Азербайджана.

Согласно обвинительному акту, россиянин незаконно посетил Карабах, где участвовал в военных учениях на территории Кельбаджарского района. Он был задержан в Баку в январе этого года в ходе спецоперации. Дубаков прибыл в Азербайджан из Турции, как отмечается в обвинительном акте, "с целью совершения террористических и провокационных действий". Ему были предъявлены обвинения по статьям "Терроризм, финансирование терроризма", "Участие в преступной группировке (организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана".

На суде Дубаков заявил, что не признает себя виновным.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.