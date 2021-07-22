Правительство Армении одобрило соглашение об информационном сотрудничестве с МВД России

ЕРЕВАН, 22 июля. /ТАСС/. Правительство Армении одобрило ратификацию соглашения об информационном сотрудничестве между полицией Армении и структурными подразделениями внутренних дел России. Решение принято на очередном заседании кабмина страны, которое проходит в четверг.

"Одобрить ратификацию соглашения между правительствами Армении и России об информационном сотрудничестве и обмене информацией электронным способом между полицией Армении и структурными подразделениями внутренних дел России", - говорится в решении правительства.

Решение правительства в ходе заседания не обсуждалось и было принято без доклада. Детали соглашения также не разглашались.