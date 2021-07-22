"Валдай" предложил России переосмыслить пользу глобальной демократизации для ее интересов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. России необходимо переосмыслить влияние радикальных демократических преобразований в других странах на свои национальные интересы, чтобы стать сильнее во внешнеполитическом плане, выходя из пандемии. К такому выводу пришел автор нового доклада дискуссионного клуба "Валдай" "Будущее транслатерального мирового порядка. Переосмысление глобального партнерства в эпоху неопределенности" Кадзусигэ Кобаяси.

Согласно тезису ученого, распространенный взгляд на политическое противостояние между "демократическими" державами и "автократическими" соперниками в нынешних условиях утрачивает актуальность. Этому бинарному - двоичному - подходу Кобаяси противопоставил концепцию транслатерализма, которая подразумевает преодоление "опасного блокового мышления" путем установления инклюзивных, гибких и открытых партнерских отношений между государствами. "Больше всего нам нужны неформальные партнерские отношения между неединомышленниками, выходящие за рамки традиционного бинарного мышления и, следовательно, обещающие больший потенциал для развития духа экспериментального творчества и взаимного обучения", - пояснил автор доклада.

В качестве примеров стран, использующих транслатеральную дипломатию, Кобаяси привел Россию, Китай, Индию и Японию.

Повышение внешнеполитической устойчивости России

Развитие транслатерального миропорядка влечет важные последствия для внешней политики России, подчеркнул ученый. "Отсутствие в России жесткой единой идеологии позволило ей наладить межсекторальные партнерские отношения с различными игроками по всему миру, - считает исследователь. - Москва углубила свои отношения с коммунистическими однопартийными государствами - Китаем и Вьетнамом, но это не помешало ей заручиться поддержкой более либерально настроенных государств - Южной Африки, Бразилии и других латиноамериканских демократий". В то же время РФ усиливает транслатеральные партнерские отношения с крупными демократическими государствами по всему миру, указал он.

"Действуя в духе транслатерализма, Россия не дискриминирует своих партнеров по признаку расы, религии, цивилизации, типа режима или каких-либо других политических ярлыков", - говорится в докладе. Кобаяси пояснил, что в традиционной бинарной системе такая политика может показаться отсутствием последовательности в действиях. "Но транслатерализм определенно повысил общую устойчивость российской внешней политики, объединив ее партнеров (неединомышленников) и расширив горизонт ее дипломатических действий по всему миру", - отметил ученый.

В то же время, по его словам, многие политики по-прежнему выказывают сопротивление дискурсу демократизации, "в основном из-за негативных воспоминаний о цветных революциях". "Если Россия хочет стать сильнее на выходе из продолжающейся пандемии, Москве необходимо выйти за рамки обычных бинарных подходов и творчески переосмыслить то, как продвижение глобальной демократизации может принести пользу национальным интересам России", - считает Кобаяси.

В качестве примеров исследователь указал демократизацию в странах Латинской Америки, где в ее ходе были разрушены проамериканские военные диктатуры и укреплялись отношения с Москвой; в Латвии, где демократизация помогла росту пророссийской партии "Согласие". В Черногории же этот процесс дал возможность коалиции пророссийских партий в 2020 году победить на выборах действующих прозападных политиков. "Радикальные демократические реформы в других странах могут создать краткосрочные внешнеполитические вызовы для России, особенно когда они продвигаются через революционные потрясения и вмешательство, направленные на смену режима. Однако в долгосрочной перспективе глобальная демократизация может выступить в качестве фактора, способствующего внешнеполитическим действиям России", - резюмировал ученый.

Транслатерализм в Китае, Индии и Японии

По замечанию автора доклада, вопреки заключениям бинарного подхода, согласно которым Китай является "архетипической антизападной державой", Пекин уже долгое время развивает свою транслатеральную дипломатию, возглавляя и поддерживая новые глобальные партнерства.

"Пекин расширил свои партнерские отношения со всеми государствами, независимо от расы, религии, цивилизации и типа режима, - отметил исследователь. - Вопреки распространенному мнению о солидарности Китая с автократическими режимами, исследования показывают, что Пекин наладил конструктивные партнерские отношения почти со всеми латиноамериканскими демократиями. Южная Африка стала основным дипломатическим партнером Китая в рамках и за пределами сообщества БРИКС. За последнее десятилетие Китай также усилил свое присутствие в Европе".

Важным аспектом транслатерализма Индии является развивающееся конструктивное партнерство с Россией, говорится в докладе. Оно используется в том числе для преодоления коммуникативных барьеров в отношениях с Китаем. "Хотя у Индии затяжной пограничный конфликт с Китаем, Нью-Дели стремится к более тесному взаимодействию с Пекином через такие транслатеральные платформы, как группа БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Вместо того чтобы требовать от России выбора стороны в индийско-китайском конфликте, Нью-Дели умело использует свои тесные отношения с Россией в качестве канала связи с Пекином", - указывает Кобаяси.

В свою очередь Токио, несмотря на японо-американское двустороннее сотрудничество в области безопасности, наладил отношения со множеством государств, которые принято считать "антизападными". "Япония - это страна одновременно современная и традиционная, демократическая и авторитарная, западная и незападная, азиатская и неазиатская и так далее. Такой репертуар небинарных государственных идентичностей позволил японским политикам взаимодействовать с широким кругом международных партнеров и учиться на различных новаторских методах", - подчеркнул ученый.

Об авторе доклада

Кадзусигэ Кобаяси (Япония) - кандидат наук в области международных отношений и политологии. Является научным сотрудником Центра изучения конфликтов, развития и укрепления мира Института международных исследований и развития (Швейцария).