В ДНР поддержали жалобу России в ЕСПЧ против Украины

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Дискриминация русскоязычного населения на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Об этом в четверг заявила председатель комитета Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина, комментируя подачу Россией в ЕСПЧ первой в своей истории жалобы против другого государства - Украины.

Как ранее заявили в четверг в Генпрокуратуре РФ, жалоба касается 10 основных групп нарушений. Среди них которых и политика дискриминации на Украине русскоязычного населения.

"Дискриминация русскоязычного населения на Украине вызывает все более глубокую озабоченность, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав. Ситуация недопустима, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями против национальных меньшинств. Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры молчат о вопиющих нарушениях прав миллионов людей", - цитирует парламентария Донецкое агентство новостей.

Шишкина напомнила, что с сентября 2020 года на Украине в соответствии с законом об образовании начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер. Русский язык, который является родным для 30-50% населения всей страны, подвергся особой дискриминации, поскольку для языков стран ЕС киевские власти предусмотрели отдельный преференциальный режим. В результате возможности получения среднего образования на русском языке сократились на Украине более чем на 80%.

"Россия поддерживает и будет поддерживать русскоговорящих граждан, проживающих на Украине, - заявила Шишкина. - Мы же (Донецкая и Луганская народные республики) будем делать все, что от нас зависит для защиты прав русскоязычной общины [на Украине]. <…> Отстаивать такие приоритеты, как борьба с дискриминацией языковых и религиозных меньшинств. В целом будем делать максимум, для того чтобы права человека рассматривались в качестве фактора, способствующего сближению, а не разобщению".

Преследование инакомыслящих

Подавление свободы слова и преследование инакомыслящих на Украине после госпереворота в 2014 году стало системной политикой властей страны, заявил член комитета Народного совета по образованию, науке и культуре ДНР Мирослав Руденко.

"Подавление свободы слова и преследование инакомыслящих на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года стало системной политикой постмайданных властей. Я лично был знаком с целым рядом журналистов и общественных деятелей, которые пострадали в результате такого подхода Киева, который больше напоминает практику государственного терроризма", - отметил Руденко, напомнив о случаях гонений и убийств "украинских оппозиционных журналистов и общественников, чьи судьбы были перемолоты репрессиями и преследованиями киевских властей".

"На правящий на Украине режим нужно оказывать давление всеми возможными способами, привлекая внимание стран - гарантов Минских соглашений и различные международные структуры, в том числе и судебные инстанции. Украина проводит преступную политику, и Европе, вместо того чтобы закрывать глаза на преступления против народа, нужно признать это", - подчеркнул он.

Как ранее в четверг заявили в Генпрокуратуре РФ, жалоба касается 10 основных групп нарушений. Среди них ответственность Киева за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе в Донбассе, практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих, политика дискриминации русскоговорящего населения, лишения жителей ДНР и ЛНР возможности участия в выборах в центральные органы власти, крушение малайзийского Боинга (вследствие незакрытия воздушного пространства над зоной боевых действий) и пр.

В поданной РФ жалобе говорится о нарушениях по 10 статьям Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней, в том числе права на жизнь (ст. 2), запрещение пыток (ст. 3), права на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5), свободу выражения мнений (ст. 10), уважение к частной и семейной жизни (ст. 8), запрещение дискриминации (ст. 14), права на беспрепятственное пользование имуществом и защиту собственности (ст. 1 протокола 1), права на образование (ст. 2 протокола 1), права на свободные выборы (ст. 3 протокола 1), а также права на эффективную правовую защиту (ст. 13).