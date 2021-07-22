В Белоруссии намерены создать департамент и службу по обращению с радиоактивными отходами

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Белоруссии планируют создать специальный департамент и специализированную службу по обращению с радиоактивными отходами. Этот вопрос в числе других рассматривается в четверг на совещании у белорусского президента Александра Лукашенко с руководством Совета министров.

По сообщению агентства БелТА, на рассмотрение главы государства вынесен соответствующий проект нормативного правового акта. В правительстве предлагают создать специальный департамент по обращению с радиоактивными отходами и специализированную организацию, которая станет национальным оператором и будет собирать, перерабатывать, хранить и захоранивать такие отходы.

"Как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы. Фактически это новая отрасль экономики", - заметил Лукашенко.

Президент отметил, что радиоактивные отходы образуются в процессе эксплуатации источников ионизирующего излучения, которые активно используются в науке, медицине, промышленности и оборонном комплексе. При этом он добавил, что в скором времени в эксплуатацию будет введен второй энергоблок Белорусской АЭС, которая станет основным источником радиоактивных отходов. "Это ценнейший продукт. И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность", - заявил глава государства.

В Белоруссии ведется строительство АЭС по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 10 июня первый энергоблок БелАЭС официально введен в промышленную эксплуатацию. В апреле из РФ прибыл состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока БелАЭС. В Минэнерго ранее заявляли, что включение второго энергоблока БелАЭС в сеть и выдача первых киловатт-часов запланированы на конец 2021 - начало 2022 года. Отработавшее ядерное топливо с БелАЭС планируется направить на переработку в Россию через 10 лет. 21 июля Минэнерго Белоруссии сообщило, что подготовка межправительственного соглашения Белоруссии и России по перевозке ядерных материалов находится на завершающем этапе.