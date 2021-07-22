В Грузии надеются в ближайшее время обсудить с РФ возобновление авиасообщения

ТБИЛИСИ, 22 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе выразил надежду в ближайшее время начать обсуждение вопроса по восстановлению прерванного в 2019 году прямого авиасообщения между странами.

"Мы надеемся, что в ближайшем будущем вернемся к конкретному рассмотрению вопроса о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами (Грузией и РФ)", - сообщил в четверг ТАСС Абашидзе.

Как отметил дипломат, в сентябре он планирует провести встречу с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным в онлайн-режиме. В то же время Абашидзе не стал уточнять, будет ли вопрос восстановления авиасообщения внесен в повестку дня сентябрьской встречи.

Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.

С 2012 года в Праге проходят регулярные встречи Зураба Абашидзе и экс-замглавы МИД РФ, сенатора Григория Карасина. Долгое время такой переговорный формат остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.

Грузия с 1 февраля восстановила регулярное авиасообщение с иностранными государствами, которое было приостановлено с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. С 1 июня республика открыла сухопутные границы с ближайшими соседями. В страну впускают любого человека, прошедшего полный курс вакцинации.