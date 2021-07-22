Лукашенко: в Белоруссии побежали за "демократией" и создали во вред стране 2 тыс. НПО

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Стремление правительства Белоруссии к демократизации общества привело к созданию во вред государству почти 2 тыс. НПО и НКО, зачистка которых теперь ведется. Об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.

"Правительство и МИД побежали за "демократией" и посоздавали у нас <...> под 2 тыс. на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. "Ну и что, демократию получили? Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка", - сказал президент.

По его словам, это непросто, ведь в этих организациях "уже тысячи людей работают". "Наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что нужно очень осторожно подходить к разного рода новациям. "Конечно, нельзя быть ретроградами и держаться за устаревшее, ибо отстанем вообще, - добавил он. - Мы должны не отставать, но надо бежать в нужном направлении и всегда просчитывать последствия тех или иных шагов".

КГБ Белоруссии ранее сообщал, что проводит в республике широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц". Президент Белоруссии Лукашенко 13 июля заявил, что власти Белоруссии пристальное внимание уделят НПО, НКО и западным СМИ. На минувшей неделе по всей Белоруссии проходили многочисленные обыски у правозащитников, активистов, журналистов негосударственных СМИ, представителей неправительственных организаций и оппозиционных партий. Следственный комитет сообщил, что обыски провели в организациях, позиционирующих себя как правозащитные, с целью установления обстоятельств финансирования протестов, которые проходили после президентских выборов в стране в августе прошлого года.