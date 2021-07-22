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Эксперт: ФРГ будет добиваться гарантий для Киева, если бизнес на Украине будет прозрачным

Директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев напомнил, что Германия будет обязана настаивать на продлении на 10 лет истекающего в 2024 году газового соглашения между Украиной и Россией

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Германия будет добиваться продления на 10 лет газового соглашения между Украиной и РФ в связи с пуском газопровода "Северный поток - 2", если будет прозрачным газовый бизнес на Украине и окажется преодолена коррупция в газовой и газотранспортной сфере. Такое мнение выразил в четверг директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

"Думаю, ФРГ согласится с этой самой "обязанностью" [гарантировать Киеву транзит российского газа]. И с вполне понятными для США дополнительными условиями, только уже в отношении Украины: если будет прозрачным газовый бизнес на Украине, если будет преодолена коррупция в газовой и газотранспортной сфере, если будут расследованы и доведены до судебного дела все скандальные дела по газовым аферам. Это чтобы исключить риски на эти самые 10 лет, среди которых, например, риск несанкционированного отбора, риск контрабандного реверса, и тому подобное", - подчеркнул Ермолаев в Facebook.

Эксперт напомнил высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что ФРГ будет обязана добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году газового соглашения между Украиной и РФ. "Вот так. Обязана", - отметил Ермолаев. В связи с этим политолог подчеркнул, что при этом ничего не сказано о том, "когда ФРГ сможет приступить к выполнению этого самого "обязательства" в отношении 10-летнего транзита (после 2024 года) и когда Украина сможет предоставить ФРГ аргументы, что в сфере газа и транзита все проверено, расследовано, посажено и исправлено?"

Другой вопрос, по мнению Ермолаева, в том, "какие объемы газа могут быть (гипотетически) предоставлены для транзита через украинскую ГТС после 2024 года, и будут ли достаточны эти объемы для обеспечения прибыльной работы ГТС (а не только покрытия операционных и амортизационных расходов)?" А третий вопрос - "предполагается ли и обсуждается ли возможность появления украинских поставщиков природного газа из РФ на Украину (прямые поставки), или для Украины по-прежнему будет поступать мистический газ "из Европы"?"

В рамках соглашения по "Северному потоку - 2" Германия взяла на себя обязательство способствовать продлению транзитного договора между Украиной и Россией, который истекает в 2024 году.

"Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре. В рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд. В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд куб. м российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.

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