Эксперт: ФРГ будет добиваться гарантий для Киева, если бизнес на Украине будет прозрачным

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Германия будет добиваться продления на 10 лет газового соглашения между Украиной и РФ в связи с пуском газопровода "Северный поток - 2", если будет прозрачным газовый бизнес на Украине и окажется преодолена коррупция в газовой и газотранспортной сфере. Такое мнение выразил в четверг директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

"Думаю, ФРГ согласится с этой самой "обязанностью" [гарантировать Киеву транзит российского газа]. И с вполне понятными для США дополнительными условиями, только уже в отношении Украины: если будет прозрачным газовый бизнес на Украине, если будет преодолена коррупция в газовой и газотранспортной сфере, если будут расследованы и доведены до судебного дела все скандальные дела по газовым аферам. Это чтобы исключить риски на эти самые 10 лет, среди которых, например, риск несанкционированного отбора, риск контрабандного реверса, и тому подобное", - подчеркнул Ермолаев в Facebook.

Эксперт напомнил высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что ФРГ будет обязана добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году газового соглашения между Украиной и РФ. "Вот так. Обязана", - отметил Ермолаев. В связи с этим политолог подчеркнул, что при этом ничего не сказано о том, "когда ФРГ сможет приступить к выполнению этого самого "обязательства" в отношении 10-летнего транзита (после 2024 года) и когда Украина сможет предоставить ФРГ аргументы, что в сфере газа и транзита все проверено, расследовано, посажено и исправлено?"

Другой вопрос, по мнению Ермолаева, в том, "какие объемы газа могут быть (гипотетически) предоставлены для транзита через украинскую ГТС после 2024 года, и будут ли достаточны эти объемы для обеспечения прибыльной работы ГТС (а не только покрытия операционных и амортизационных расходов)?" А третий вопрос - "предполагается ли и обсуждается ли возможность появления украинских поставщиков природного газа из РФ на Украину (прямые поставки), или для Украины по-прежнему будет поступать мистический газ "из Европы"?"

В рамках соглашения по "Северному потоку - 2" Германия взяла на себя обязательство способствовать продлению транзитного договора между Украиной и Россией, который истекает в 2024 году.

"Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре. В рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд. В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд куб. м российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.