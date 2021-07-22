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Встречи делегаций Кабула и "Талибана" в Дохе возобновились после перерыва

Участники переговоров подтвердили решимость добиться в кратчайшие сроки политического урегулирования в Афганистане, отметил официальный представитель политического офиса "Талибана" Мохаммад Наим

ТЕГЕРАН, 22 июля. /ТАСС/. Встречи делегаций правительства Афганистана и движения "Талибан" (запрещено в РФ) возобновились в четверг в столице Катара Дохе после перерыва, связанного с мусульманским праздником Ид аль-Адха (Праздник жертвоприношения). Об этом сообщил официальный представитель политического офиса "Талибана" в Дохе Мохаммад Наим.

"Участники первой встречи после перерыва подтвердили решимость добиться в кратчайшие сроки политического урегулирования в Афганистане и прочного мира", - цитирует Наима афганский телеканал 1 TV News.

Накануне праздника в Дохе прошел очередной раунд двусторонних консультаций, на которых афганскую сторону представляли наиболее авторитетные политики. По итогам того раунда стороны договорились продолжать мирные переговоры на высоком уровне. Однако в финальном заявлении ничего не говорилось о прекращении огня или сокращении уровня насилия в стране. Кроме того, стороны договорились найти точки соприкосновения, чтобы вывести страну из сложившейся ситуации.

Также делегаты согласились защищать гражданскую инфраструктуру, не допускать гибели мирного населения и сотрудничать с организациями и странами, оказывающими гуманитарную помощь Афганистану.

По мнению второго вице-президента Афганистана Сарвара Данеша, минувшая встреча в Дохе не дала ощутимых результатов. "Недавняя встреча делегаций высокого уровня Афганистана и "Талибана" не закончилась ощутимыми результатами и дала лишь пустые заявления, - сказал Данеш в интервью 1 TV News. - Мы призываем мировое сообщество и страны, поддерживающие "Талибан", подталкивать группировку к конструктивным и плодотворным переговорам".

Консультации в Дохе ведутся с сентября прошлого года, они неоднократно прерывались и недавно возобновились. С самого начала в Дохе не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки будущих мирных переговоров по существу. Дискуссии, проходящие до сих пор, считаются предварительными.

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