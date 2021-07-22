Первые международные учения операторов беспилотников завершаются на базе ВВС Израиля

ПАЛЬМАХИМ (Израиль), 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Первые международные учения операторов дистанционно пилотируемых летательных аппаратов Blue Guardian ("Голубой страж") с участием военных команд из Израиля, США, Великобритании, Франции, Италии и Германии завершаются в четверг на базе Пальмахим израильских ВВС, расположенной на побережье в центральной части еврейского государства к югу от города Ришон ле-Цион. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"В первых в мире международных учениях такого рода участвуют девять израильских экипажей по два оператора из разных эскадрилий ВВС Израиля, которые в ходе маневров отрабатывают управление большей частью дистанционно пилотируемых аппаратов, имеющихся у ВВС Израиля, а также по две команды из США и Италии, и по одной от Франции, Германии и Великобритании, которые вместе [с израильскими операторами] тренируются и пилотируют Hermes 450 ("Гермес-450") в различных эксплуатационных сценариях", - сказал корреспонденту ТАСС высокопоставленный представитель ВВС Израиля. Hermes 450 - старейший из стоящих на вооружении военно-воздушных сил страны многоцелевой, средневысотный, тактический беспилотный летательный аппарат длиной в шесть метров с размахом крыльев в 10,5 м.

В официальном заявлении армейской пресс-службы сообщается, что учения проходят на базе Пальмахим с 12 по 22 июля. Заявленными целями маневров являются "позиционирование ВВС Израиля как глобального лидера в области дистанционно пилотируемых летательных аппаратов", а также "поощрение взаимного обучения и укрепление сотрудничества между военно-воздушными силами [стран-участниц] и их ознакомление с производимыми в Израиле системами". "Общение [операторов] друг с другом [в процессе обучения] ничем не заменить, мы летаем, [переговариваясь] на английском языке", - пояснил корреспонденту ТАСС высокопоставленный представитель израильских ВВС, отметив, что главной задачей подобных маневров является "укрепление региональной стабильности". "Очень многому можно научиться [в ходе подобных маневров]", - отметил он.

Учения проходят на летном поле, где у ангаров установлены блоки управления - контейнеры размером с гаражный бокс, в которых расположены рабочие места операторов беспилотников. "Здесь нет джойстиков, все управляется мышью и клавиатурой", - пояснил ТАСС представитель ВВС Израиля. Внутри контейнера, когда в него зашел корреспондент ТАСС, гудел кондиционер, мигали лампочками стеллажи с оборудованием, а у нескольких больших экранов с рядами мониторов поменьше по бокам работали три оператора в наушниках.

"Упражнения на первой неделе были сосредоточены на базовой тренировке, знакомстве с системами, управлении платформой и основах работы. Вторая неделя посвящена расширенному обучению операторов работе в сложных тактических сценариях в сотрудничестве с другими подразделениями ВВС", - отметили израильские военные. "Именно из-за значения роли операторов в пилотировании дистанционно пилотируемых летательных аппаратов мы и не называем их беспилотниками, так как у них есть, в отличие от дронов, даже несколько пилотов", - пояснил корреспонденту ТАСС источник в ВВС Израиля.

Растущая роль беспилотников

Дистанционно пилотируемые летательные аппараты сыграли существенную роль в противостоянии с радикалами в секторе Газа во время операции "Стражи стен" с 10 по 21 мая 2021 года, сообщила армейская пресс-служба. "Дистанционно управляемые самолеты взлетали с базы ВВС Пальмахим для выполнения различных задач, начиная от идентификации и проверки целей, проведения аэрофотосъемки для разведывательных целей и содействия в усилиях по минимизации ущерба для гражданских лиц, прекращения атаки, когда это необходимо, а также сбора данных по ущербу на поле боя. Эти действия были направлены на предотвращение нанесения вреда невинным гражданским лицам [в секторе Газа]. В ходе операции "Стражи стен" было выполнено около 643 пилотируемых на расстоянии вылетов для выполнения различных задач общей продолжительностью 6 132 летных часа", - проинформировали израильские военные.

21 мая вступил в силу достигнутый при активном египетском посредничестве режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ударами. Из Газы было выпущено по израильским городам более 4 тыс. ракет, армия еврейского государства поразила сотни целей в секторе. В противостоянии были убиты 257 жителей прибрежного анклава, с израильской стороны жертвами ракетных обстрелов стали 13 человек.