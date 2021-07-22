Politico: Байден введет 22 июля санкции в отношении чиновников Кубы

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объявит 22 июля о введении санкций в отношении представителей кубинского руководства на фоне протестов в этой стране. Об этом сообщает газета ​​​​​​​Politico.

"Президент Джо Байден планирует в четверг ввести индивидуальные санкции в отношении официальных лиц Кубы, несмотря на прогрессивные голоса в его партии, призывающие снять эмбарго с Кубы", - отмечает издание.

По данным газеты The Washington Post, под рестрикции попадут чиновники, которые, по версии США, причастны к нарушению прав человека в ходе "подавления правительством масштабных протестов". Предполагается, что санкции в рамках "Глобального акта о правах человека имени Магнитского" изначально затронут небольшое число представителей МВД и Вооруженных сил Кубы.

"Эти меры связаны с тем, что президент Байден сталкивается с нарастающим давлением Конгресса, активистов и американцев кубинского происхождения, [требующих] принятия решительных действий в поддержку протестующих", - пишет газета.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.