Лукашенко подписал декрет о передаче части его полномочий правительству и местным властям

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передается правительству и местным органам власти.

"Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству", - сказано в сообщении президентской пресс-службы в четверг.