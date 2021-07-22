Байден заявил, что введение новых санкций против Кубы - это только начало подобных мер

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Введение Соединенными Штатами в четверг новых санкций в отношении Кубы стало только началом применения ограничительных мер подобного рода. С таким предупреждением в адрес властей в Гаване выступил президент США Джо Байден.

"Сегодня моя администрация вводит новые санкции, нацеленные на те элементы кубинского режима, которые несут ответственность за нынешнее подавление [акций протеста в островном государстве] <...>. Это лишь начало. Соединенные Штаты будут продолжать подвергать воздействию санкций тех лиц, которые ответственны за угнетение кубинского народа", - говорится в письменном заявлении американского лидера, которое распространила пресс-служба Белого дома.

В документе также отмечается, что США "привержены восстановлению комплектования" их посольства в Гаване "в целях оказания консульских услуг кубинцам", а также расширению взаимодействия американского правительства с гражданским обществом карибской страны.

Байден выражает мнение, что на Кубе имеют место "массовые задержания" манифестантов и "сфабрикованные судебные разбирательства" над такими лицами. "Продвижение <...> свободы является высшим приоритетом моей администрации, и мы будем тесно работать с нашими партнерами в регионе, в том числе с Организацией американских государств, чтобы оказать давление на режим с целью немедленного освобождения незаслуженно задержанных политических заключенных, восстановления доступа к интернету и реализации кубинцами своих фундаментальных прав", - продолжал президент. Он подтверждает, что США изучают возможности "обеспечения доступа к интернету" кубинским гражданам и пересматривают политику, регулирующую денежные переводы на остров, пытаясь "максимально расширить поддержку кубинского народа".

О посольстве и протестах

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты предположили, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками.