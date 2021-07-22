Блинкен в разговоре с премьером Гаити отметил важность проведения честных выборов

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Гаити Ариэлем Анри подчеркнул важность проведения свободных и честных выборов в республике. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен, присоединяясь к международному сообществу, подчеркнул важность создания условий, необходимых для того, чтобы граждане Гаити приняли участие в свободных и честных парламентских и президентских выборах как можно скорее", - отмечается в сообщении.

Блинкен также заявил о необходимости единства правительства Гаити для достижения консенсуса между властями и обществом.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, также была ранена первая леди страны Мартин Моиз. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней. Похороны президента состоятся 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

Церемония инаугурации нового состава правительства Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри прошла во вторник в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс. Правительство Анри будет работать по меньшей мере до избрания нового главы государства. Политические круги Гаити отказались от идеи избрания временного президента на этот срок. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.