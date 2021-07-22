США изучают дополнительные меры из-за нарушений прав человека на Кубе

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты изучают дополнительные меры для привлечения к ответственности тех, кто виновен, по версии Вашингтона, в нарушении прав человека на Кубе, подавлении протестов. Об этом заявил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Ранее американская администрация добавила в санкционный список по Кубе министра Революционных вооруженных сил Альваро Лопеса Мьеру и специальное подразделение МВД этой страны. В ходе брифинга один из корреспондентов утверждал, что в отношении данных фигурантов и так действовали ограничения.

"Мы будем поддерживать кубинцев, реализовывающих свои универсальные права на проведение мирных протестов, собраний, свободу слова. Мы рассмотрим дополнительные меры для оказания им поддержки, - сказал он. - <...> Мы также говорим, что намерены привлечь к ответственности тех представителей Кубы и организации, которые участвуют в подавлении мирных протестов".