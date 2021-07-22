США выявили шесть возможных участников покушения на президента Гаити

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Американские власти выявили по меньшей мере шесть возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, которые ранее участвовали в программах военной подготовки США, находясь на службе в ВС Колумбии. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"На сегодняшний день Госдеп и Пентагон идентифицировали шесть лиц <...>, которые могли быть причастны к заговору [с целью убийства Моиза], как участвовавших до этого в американских программах военного обучения и подготовки, неся <...> службу в ВС Колумбии", - сказал он. По словам Прайса, американские власти продолжают проверку и выясняют, есть ли в числе подозреваемых другие лица, участвовавшие ранее в подобных программах, финансируемых США.

На прошлой неделе Министерство обороны США подтвердило, что американские ВС готовили в свое время часть военнослужащих Колумбии, оказавшихся впоследствии в числе подозреваемых в причастности к убийству Моиза.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. 15 июля правоохранительные органы Гаити сообщали о 23 задержанных подозреваемых, среди которых были 18 наемников из Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения. Во вторник власти Гаити сообщили о задержании еще трех человек.