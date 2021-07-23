{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ЦРУ назвал Китай главным "геополитическим вызовом" для США в XXI веке

Уильям Бернс считает, что ЦРУ также следует сконцентрировать особое внимание на технологиях, отношениях с союзниками и партнерами, а также на "самом крупном активе" - людях
Директор ЦРУ Уильям Бернс Tom Williams/Pool via AP
Описание
Директор ЦРУ Уильям Бернс
© Tom Williams/Pool via AP

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Китай представляет собой главный "геополитический вызов" для Соединенных Штатов в этом столетии. Такое мнение директор ЦРУ Уильям Бернс выcказал в четверг в интервью Национальному общественному радио США.

На эту тему
США называют Китай своим главным соперником. Как американцы рассчитывают победить?
США называют Китай своим главным соперником.

По его словам, на предстоящие годы у ЦРУ должно быть четыре основных приоритета, на которых следует сконцентрировать особое внимание. "Первый - Китай - самый большой геополитический вызов, с которым сталкиваются США [и будут сталкиваться] в дальнейшем в XXI веке, как я считаю. [Второй приоритет - это] технологии - основная арена для конкуренции и соперничества с Китаем", - утверждал Бернс.

В качестве третьего приоритета глава ЦРУ называет отношения с союзниками и партнерами. "Партнерство. Самое крупное сравнительное преимущество, которое есть у нас в правительстве США, когда речь идет о более одиноких державах вроде КНР или РФ. У нас есть союзники и партнеры в мире, это верно и в отношении разведки, мы должны инвестировать в них", - полагает глава ЦРУ. "Четвертое, но, разумеется, не последнее, - наш самый крупный актив - люди", - добавил Бернс, подчеркнув, что перечисленное не означает, что можно не обращать внимания на "текущие вызовы вроде терроризма или изменения климата".

Теги
СШАКитайБернс, Уильям
Политический кризис в Венесуэле
Власти Венесуэлы уведомили оппозицию о готовности начать переговоры в Мексике
По словам президента страны Николаса Мадуро, он рад, что его политические оппоненты намерены участвовать в региональных выборах, которые пройдут в ноябре
Читать полностью