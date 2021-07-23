Глава ЦРУ назвал Китай главным "геополитическим вызовом" для США в XXI веке

По его словам, на предстоящие годы у ЦРУ должно быть четыре основных приоритета, на которых следует сконцентрировать особое внимание. "Первый - Китай - самый большой геополитический вызов, с которым сталкиваются США [и будут сталкиваться] в дальнейшем в XXI веке, как я считаю. [Второй приоритет - это] технологии - основная арена для конкуренции и соперничества с Китаем", - утверждал Бернс.

В качестве третьего приоритета глава ЦРУ называет отношения с союзниками и партнерами. "Партнерство. Самое крупное сравнительное преимущество, которое есть у нас в правительстве США, когда речь идет о более одиноких державах вроде КНР или РФ. У нас есть союзники и партнеры в мире, это верно и в отношении разведки, мы должны инвестировать в них", - полагает глава ЦРУ. "Четвертое, но, разумеется, не последнее, - наш самый крупный актив - люди", - добавил Бернс, подчеркнув, что перечисленное не означает, что можно не обращать внимания на "текущие вызовы вроде терроризма или изменения климата".