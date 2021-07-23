Генпрокуратура Сальвадора выдала ордер на задержание экс-президента страны

ГАВАНА, 23 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Сальвадора выдала ордер на задержание бывшего президента республики (2014-2019) Сальвадора Санчеса Серена по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении с 2009 по 2014 год, когда он являлся вице-президентом при президенте Маурисио Фунесе. Соответствующее заявление ведомство разместило в четверг в Twitter.

"Генеральная прокуратура постановила задержать 10 бывших госслужащих правительства Маурисио Фунеса по подозрению в отмывании денежных средств и незаконном обогащении путем растрат госсредств в период с 2009 по 2014 год, - говорится в документе. - Вне страны находится Сальвадор Санчес Серен, который являлся в этот период вице-президентом республики".

В списке разыскиваемых лиц также включены девять министров и вице-министров кабмина периода правления Фунеса, пятерых из которых уже удалось задержать. По данным генпрокуратуры, в указанный период руководство республики без одобрения парламента использовало по меньшей мере $351 млн. "Это не политические преследования, а преследование воров. Эти люди без колебаний предали Сальвадор и его население", - говорится в заявлении.

В феврале 2016 года было начато судебное разбирательство, связанное с финансовыми операциями во время правления Фунеса. Бывший глава государства назвал это дело политически мотивированным и перебрался в Никарагуа, где в июле 2019 года получил гражданство. 28 ноября 2017 года сальвадорский суд признал экс-президента виновным в незаконном обогащении и обязал его возместить государству более $206 тыс. Еще свыше $212 тыс. должен выплатить его сын. Фунесу-старшему было запрещено в течение 10 лет занимать в Сальвадоре государственные посты.