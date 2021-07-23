Раскол в Кипрской православной церкви помешал канонизации архиепископа Киприана

НИКОСИЯ, 23 июля. /ТАСС/. Кипрская православная церковь (КПЦ) не смогла из-за внутреннего раскола канонизировать своего бывшего главу архиепископа Киприана (1756-1821). Об этом сообщила газета Cyprus Mail.

Канонизация Киприана находилась в поле зрения Священного синода КПЦ в течение долгого времени, и нынешний год считался отличным поводом для реализации этих планов в связи с 200-летием со дня его казни властями Османской империи, которое выпадало на 9 июля. В прессе выдвигались предположения, что вместе с Киприаном планировалось канонизировать еще 486 видных представителей кипрской общественности, поддерживавших начавшуюся в 1821 году Греческую революцию, включая трех епископов Пафоса, Китиона и Кирении - Хрисанфа, Мелетия и Лаврентия, которые были казнены османскими правителями в тот же день - 9 июля 1821 года. Правда, высшим духовенством КПЦ этот вопрос официально не обсуждался.

Однако планы не осуществились даже в отношении Киприана, так как, по утверждению издания, члены Синода в итоге отказались провести церемонию канонизации вместе с нынешним архиепископом Кипрским Хризостомом II из-за разногласий по поводу признания последним в 2020 году независимости неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Газета сообщает, что эта же причина легла в основу неявки шести членов Синода на первое богослужение в открывшемся в июне новом соборе Святого Варнавы в Никосии, которая проходила в присутствии архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, ранее также признавшего ПЦУ.

Раскол в Кипрской церкви

Поводом для раскола в КПЦ стало поминовение Хризостомом II митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Думенко) - главы Православной церкви Украины (ПЦУ), за которой Русская православная церковь не признает канонического статуса.

Впервые предстоятель Кипрской церкви произнес имя главы украинских раскольников 24 октября 2020 года на литургии во время церемонии рукоположения епископа Панкратия в монастыре Хрисорагоитисси. Этот поступок не только не был санкционирован Синодом, но и был совершен вопреки рекомендации высшего церковного органа о том, чтобы перенести обсуждение темы об отношении КПЦ к главе ПЦУ на следующее заседание.

В тот же день кипрские митрополиты Афанасий, Никифор, Исаия и епископ Николай выступили с совместным заявлением, в котором констатировали, что литургическое поминовение архиепископом Кипрским Епифания среди имен предстоятелей поместных православных церквей представляет собой "вопиющее нарушение синодального, коллективного и демократического режима" функционирования КПЦ. Однако 25 ноября Синод десятью голосами против семи проголосовал за то, "чтобы не выступать против" решения предстоятеля Кипрской церкви. Тогда в заявлении высшего церковного органа говорилось, что Синод ожидает более широких консультаций по данной проблеме с целью преодоления "кризиса, который угрожает Церкви Христа расколом".

Реакция Русской православной церкви

20 ноября прошлого года было объявлено, что Священный синод Русской православной церкви прекратил поминовение архиепископа Кипрского в связи с поминовением им главы Православной церкви Украины.

Признание ПЦУ и начало поминовения митрополита Епифания среди глав поместных православных церквей в богослужении ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей. Священный синод Русской православной церкви также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата, придав им статус ставропигиальных, т. е. подчиненных непосредственно патриарху Московскому и всея Руси.