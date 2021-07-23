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Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Японии ситуацию на Кубе

Дипломаты в ходе разговора подчеркнули важность союзнических отношений двух государств для мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, в ходе которых стороны обсудили ситуацию с протестами на Кубе. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Они обсудили опасения относительно массовых арестов и задержаний протестующих на Кубе", - говорится в сообщении.

Помимо этого, дипломаты в ходе разговора подчеркнули важность союзнических отношений двух государств для мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. В завершение беседы Блинкен пожелал Японии безопасного проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.

Теги
ЯпонияСШАКуба
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