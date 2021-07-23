Прощание с погибшим президентом Гаити провели в сокращенном формате из-за беспорядков

ГАВАНА, 23 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с погибшим президентом Гаити Жовенелем Моизом прошла в городе Кап-Аитьен в сокращенном формате по причине начавшихся беспорядков. Об этом сообщила газета Nuvellist.

По ее данным, протестующие атаковали одно из траурных шествий должностных лиц, забросав камнями их служебные автомобили. Полицейским и охранникам приглашенных на церемонию пришлось стрелять в воздух, чтобы дать отпор участникам беспорядков.

По сведениям издания, в настоящий момент обстановка на улицах города относительно спокойная.

По соображениям безопасности организаторы церемонии прощания провели ее в сокращенном формате, при участии вдовы политика Мартин Моиз и членов руководства республики. Похороны Моиза состоятся в пятницу.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.