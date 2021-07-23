Глава Гонконга заявила о попытках внешних сил использовать регион как платформу против КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 июля. /ТАСС/. Внешние силы после перехода Гонконга под юрисдикцию КНР в 1997 году пытались использовать его как площадку для ведения подрывной деятельности против Китая, однако местные власти и общественность "не были достаточно бдительными, чтобы это почувствовать". Такую точку зрения высказала в пятницу глава исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам.

"Почему у нашей молодежи были антикитайские настроения? Отчего инициатива по внедрению национального образования в школах Гонконга вызвала такое сильное сопротивление и протесты? Почему участникам уличных беспорядков 2019 года предоставлялось специальное снаряжение и снабжение?" - задалась она вопросами, выступая в эфире радиостанции RTHK.

По мнению Кэрри Лам, за всем этим стояло иностранное вмешательство, в том числе за протестами в 2003, 2014, 2016 и 2019 годах. Вместе с тем глава региона не подкрепила свои высказывания конкретными фактами. "Это не повод говорить о доказательствах, у нас есть судебные разбирательства", - сказала она.

Лам также не согласилась с мнением о том, что автономия больше не пользуется свободами после того, как в прошлом году по инициативе Пекина здесь был принят закон об обеспечении национальной безопасности. "Давайте откровенно спросим, какого рода свободы мы потеряли, какую жизнеспособность утратили? Если посмотреть сейчас на фондовый рынок, сектор недвижимости, технологий, стартапы и даже культуру и искусство, то все эти сферы процветают благодаря поддержке центрального правительства и восстановлению порядка и стабильности в Гонконге", - резюмировала глава региона.

В 2019 году в этом специальном административном районе, пользующемся правами расширенной автономии по формуле "одна страна - две системы", вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полиция задержала свыше 10 тыс. правонарушителей, костяк которых составляла молодежь. В 2014 году в Гонконге имели место студенческие уличные беспорядки, которые продолжались 79 дней и получили название "движение зонтиков".

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.