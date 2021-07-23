Токаев заявил, что выборы руководителей сел станут новым этапом политической модернизации

НУР-СУЛТАН, 23 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что предстоящие 25 июля выборы глав администраций (акимов) городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, которые пройдут в новом формате, будут способствовать политической модернизации в стране.

"25 июля в Казахстане впервые пройдут прямые выборы сельских акимов. Это событие знаменует собой новый этап политической модернизации. Призываю избирателей принять активное участие в голосовании. Все необходимые преобразования в интересах народа следует воплотить в жизнь", - написал Токаев в пятницу в Twitter.

В конце мая Токаев подписал поправки в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан". Им вносятся изменения по проведению прямых выборов глав администраций городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Кандидаты на выборах смогут самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру или стать выдвиженцем от политической партии. Сейчас в республике таких глав администраций выбирают с помощью косвенного избирательного права выборщики - депутаты местных представительных органов.

Ранее Токаев сообщил, что в первую очередь будут проведены выборы 729 глав сельских администраций, а также 46 руководителей местных органов власти.

Для избрания акимом города районного значения, села, поселка, сельского округа гражданин Казахстана должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства в сфере государственной службы, не иметь судимости и факта совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения, признанных в установленном законом порядке. Итоги выборов устанавливаются территориальной избирательной комиссией района (города) в течение трех дней. Избранным акимом города районного значения, села, поселка, сельского округа считается кандидат, набравший большее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании по сравнению с другими кандидатами.